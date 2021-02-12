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Женщина похудела почти на 50 килограммов и поделилась своим успехом: как ей это удалось (фото)
00:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram VICTORIA BOWEN

Австралийка Виктория Боуэн, которая весила 120 кг и каждый день съедала по огромной плитке шоколада, изменилась до неузнаваемости после того, как сбросила 47 кг.

Как пишет Daily Mail, 29-летняя мать двоих детей начала набирать вес во время беременности, а после родов начала заказывать высококалорийные блюда на вынос вместо того, чтобы есть здоровую домашнюю еду. Но ее самооценка достигла рекордно низкого уровня, когда она достигла своего максимального веса в 120 кг.

 
 
 
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Виктория решила похудеть, когда из-за своих размеров она не могла уже бегать по парку с сыновьями: 9-летним Броуди и 8-летним Райланом.

 
 
 
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"Мой поворотный момент наступил тогда, когда мы с мужем были в парке. Шеннон гулял с ними по детской площадке, а я оставалась одна сидеть на коврике для пикника", - рассказала Виктория.

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Стремясь поскорее сбросить лишний вес, девушка отказалась от сладкого в пользу более натуральной пищи, полной полезных углеводов, питательного белка и свежих овощей. В воскресенье вечером она готовила здоровую еду, что обходилось ей всего в 50 австралийских долларов в неделю. Виктория также отказалась от высококалорийных блюд и ежедневных шоколадных угощений, сделав небольшие изменения в диете, например, есть больше овощей и заменив жареную еду на запеченную в духовке.

Планирование питательных завтраков, обедов, ужинов и закусок каждую неделю помогло ей похудеть.

 
 
 
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Любыми блюдами Виктории являются овсяные хлопья с протеином, тако с мясным фаршем, рисом и овощами.

 
 
 
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Когда Виктория стала более уверенной, она начала посещать занятия по фитнесу и работать с личным тренером.

 
 
 
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Теперь тренер по здоровью и фитнесу выглядит почти неузнаваемой после того, как сбросила 47 кг.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал о британке, которой удалось похудеть на целых шесть размеров.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

Все по теме:

Питание, Похудение, Спорт, Диеты, Виктория Боуэн.
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