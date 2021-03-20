Читаем и практикуем: Марина Боржемская рассказала, как полюбить себя

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская, которая прокомментировала свое участие в проекте "Холостячка", напомнила своим подписчицам, как важно любить себя и быть в гармонии со своей душой и телом.

На своей странице в Инстаграме тренер проекта "Зважені і щасливі" навела 10 важных пунктов, которыми поделился в сетях украинский звездный психолог Владимир Науменко.

"Когда у тебя Любовь, вот прям настоявшая с собой, тогда все пункты для тебя. Если ещё только "50 на 50" в плане любви, тем более для тебя", - отметила Боржемская.

1. Менять себя не нужно. Меняй свой взгляд и отношение. И тогда яркость жизни будет максимальной.

2. Не нравится то место, куда пришла сейчас, поменяй его. Ты когда-то сюда пришла, значит ты можешь и уйти.

3. Как упустить жизнь и возможности? Сфокусировать все свои внимание на других людях.

4. Послать на "три веселые буквы" тех, кто "учит тебя, как лучше жить" - это БОЛЬШОЕ Удовольствие. Не отказывай себе в этом.

5. Быть в ресурсе, значит быть там, где хорошо, и делать то, что хочется. Можно с собой, можно с любимым/важным для тебя человеком. Решать тебе.

6. "ХУНТАТА" - это то, что не нужно тебе, а нужно обществу: статус, вещь, характеристика, приобретение. Не приносит радости, удовольствия, и требует затрат: энергия, время. Сделай выбор в пользу себя.

7. "Умение ждать" может приносить удовольствие, когда живешь в гармонии с собой. Всегда, все, ВОВРЕМЯ.

8. "Я ХОЧУ", значит я ищу возможности. Я "НЕ ХОЧУ", значит я ищу причины.

9. Прислушивайся к своим желаниям, своему телу и почаще обнимай себя. С собой любовь должна быть всегда взаимной.

10 Если у тебя другое мнение, то это не значит, что ты для кого-то враг или плохая. Это твое мнение и все. Иметь свое мнение и заявлять о нем вслух - это уже счастье.

Марина заверила, что данные правила проверены на практике и работают все время.

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