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За время изоляции девушка похудела на 6 размеров: как ей это удалось (фото)

За время изоляции девушка похудела на 6 размеров: как ей это удалось (фото)
01:42 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Англичанка Мезель Тилли из Южного Уэльса показала на собственном примере, что нет ничего невозможного. И даже отговорки, что сейчас карантин и изоляция и ничего не работает - это всего лишь отговорки. Ей удалось похудеть на 6 размеров, и сбросить больше 50 кг, занимаясь через Zoom.

Об этом сообщает издание Mirror.

"Мое здоровье было не лучшим, я изо всех сил пыталась подняться по лестнице, не запыхавшись. Я всегда страдала от своего веса, но у меня никогда не было мотивации к этому" - говорит Мезель.

Однако, к сожалению, не очень хорошие новости стали для женщины мотивацией. У мамы Мезель Джеки диагностировали рак всего за несколько месяцев до ее помолвки.

Тилли хотела провести свадьбу скорее, чтобы ее мама смогла увидеть ее, однако в пик пандемии, в апреле 2020 года Джеки Тилли скончалась.

“Моя мать была такой сильной и вдохновляющей женщиной. Я чувствую, что с тех пор, как она скончалась, это перешло ко мне” - говорит Мезель.

Вместе с дочерью Джеки оказала посещала занятия для похудения. А поскольку из-за пандемии их пришлось физически прекратить, то Мезель продолжала посещать виртуальные занятия Zoom.

Благодаря поддержке своей мамы и усердным занятиям, даже не в спортзале, а дома, Мезель удалось похудеть на 6 размеров. Теперь она надеется сбросить еще пару размеров и будет продолжать худеть, пока не почувствует себя счастливой и уверенной.

Ранее, “Телеграф” писал, что кулинарный блогер с Индии рассказала свою историю похудения без помощи диетологов и тренеров.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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Женщины, Похудение, Лишний вес.
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