Девушка сбросила 17 кг, занимаясь на кухне всего по 30 минут в день (фото)

Как часто можно услышать от людей, что проблемы с лишним весом - это всегда генетические проблемы и ничего с этим поделать нельзя. Доказала обратное молодая мама, 30-летняя Виктория Дударчик, которой удалось похудеть в домашних условиях на 17 кг.

"Моя бабушка была очень полной - 142 кг при росте 162 см, и родственники говорили, что у меня генетика: я останусь девушкой в теле. Но мне хотелось доказать всем, что никакая это не генетика", - рассказала Виктория изданию HEALTH.TUT.BY.

С лишним весом Вика боролась дважды - и каждый раз после родов. Первый раз ей удалось похудеть на 30 кг, но не совсем здоровым образом - ела очень мало, а из активности практиковала только прогулки с коляской. После вторых родов Виктория решила подойти к похудению с умом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТРЕНИРОВКИ | ФИТНЕС | ДОМА (@vika_na_sporte)

В питании Виктория высчитывала по калориям определенную норму, которую и старалась потреблять. Она исключила жареное и острое, и в начале взвешивала каждую порцию. Так за 3 месяца девушке удалось сбросить до 17 кг, а после - занималась дома по 30-минутным видеотренировкам 5 дней в неделю. Поначалу, живя с семьей на съемной квартире, Виктория тренировалась на маленькой кухне 3 на 3 м.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТРЕНИРОВКИ | ФИТНЕС | ДОМА (@vika_na_sporte)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТРЕНИРОВКИ | ФИТНЕС | ДОМА (@vika_na_sporte)

Главное, что нужно знать начинающему человеку, стремящему избавиться от лишних килограммов, говорит Виктория, это:

Похудеть в домашних условиях можно!

30 минут в день достаточно для того, чтобы сформировать фигуру своей мечты.

Домашние тренировки должны стать той частью вашей жизни, которая будет направлена на улучшения вашего физического и психологического здоровья.

Основой похудения является питание. Это не означает, что нужно исключить все жареное, жирное и сладкое, главное уметь грамотно вписывать это в свой здоровый рацион.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТРЕНИРОВКИ | ФИТНЕС | ДОМА (@vika_na_sporte)

Ранее "Телеграф" писал о девушке, которая похудела за время изоляции на 6 размеров.