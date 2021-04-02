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Новым супергероем Marvel стала известная спортсменка (фото)

Новым супергероем Marvel стала известная спортсменка (фото)
15:40 Сегодня Телеграф Инстаграм Линдси Вонн

Американская горнолыжница Линдси Вонн - олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске и двукратная чемпионка мира - предстала в образе капитана Марвел. Фотографию в костюме женщины с суперспособностями, известной по комиксам Вселенной Marvel, девушка разместила на своей странице в Instagram.

Линдси, не скрывая восхищения, написала о том, что теперь она - супергерой и идет по стопам актера, в прошлом - также спортсмена, Дуэйна Джонсона. Фолловеры отметили, что "костюмчик на спортсменке сидит отлично", и в нем Вонн будет органично смотреться с героями Вселенной Marvel.

Впрочем, на экране спортсменку в ближайшее время мы вряд ли увидим. Оказывается, в образе супергероя Линдси изобразил американский художник и графический дизайнер Алекс Мурильо. А вдохновило его то, что именно в этом костюме спортсменка готовилась к Олимпиаде 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что на своем YouTube-канале 30-летняя актриса Бри Ларсон поделилась с поклонниками подробностями своей супергеройской карьеры в киновселенной Marvel.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 240

Все по теме:

Marvel, Линдси Вонн, Спортсменка, Герои Марвел.
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