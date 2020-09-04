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"Это было бы слишком для меня": Бри Ларсон призналась, что несколько раз отказывалась от роли Капитана Марвел (Видео)

"Это было бы слишком для меня": Бри Ларсон призналась, что несколько раз отказывалась от роли Капитана Марвел (Видео)
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
Но своем YouTube-канале 30-летняя актриса поделилась с поклонниками подробностями своей супергеройской карьеры в киновселенной Marvel.

Недавно Бри Ларсон поделилась, что в свое время ее не взяли на роль Сары Коннор в "Терминаторе 2", а сейчас оскароносная актриса рассказала и о других своих неоправдавшихся прослушиваниях.

В новом ролике на своем YouTube-канале Ларсон также поведала, что она далеко не сразу согласилось на роль Кэрол Денверс/Капитана Марвел. Когда с ней впервые связались люди из Marvel Studios, актриса работала над "Конгом: Остров черепа", так что изначально она ответила отказом: "Я тогда сказала: "О, я не могу взяться за это. В моей жизни сейчас и так много беспокойства. Это было бы слишком для меня. Не думаю, что я смогу с этим справиться". Спустя пару месяцев мне позвонили еще раз, но я сказала: "Я слишком интроверт. Этот проект стал бы слишком большим для меня". Я тогда думала, что такая перспектива совсем не по мне".

Когда же Ларсон закончила съемки в Конге, она все-таки встретилась с Marvel - именно этот разговор переубедил ее относительно роли Капитана Марвел: "Я была очень тронута тем, что они мне говорили и чего они пытаются достичь. Чувствовалось, что это нечто очень прогрессивное. Меня удивило то, как они говорили о феминизме и своем к нему отношении. К написанию сценария они привлекли женщин. Режиссерское кресло тоже отдали женщине. Они собирались включить в свой проект как можно больше женских голосов".

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Напомним, фильм "Капитан Марвел" вышел в 2019 году, собрав огромную кассу в размере $1,128 млрд. На данный момент уже ведется работа над сиквелом, чей релиз намечен на июль 2022 года.

Как сообщалось ранее, звезда "Капитана Марвел" может появиться камео в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец".

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Капитан Марвел, Бри Ларсон.

Автор:

Телеграф
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