Бри Ларсон: Я пропустила несколько больших ролей (Видео)

Американская актриса Бри Ларсон рассказала, что не всегда была востребованной в мире кино.

Знаменитая актриса, исполнительница роли Капитана Марвел в экранизациях комиксов Бри Ларсон завела персональный канал в YouTube.

В новом видео артистка сделала неожиданное заявление: "Перед тем, как стать "Капитаном Марвел", я пропустила несколько больших ролей.

По словам Бри, она прошла прослушивание, но так и не получила роль в фильме "Звездные войны", а также "Терминаторе".

"Я пробовала попасть и "Звёздные войны", и в "Голодные игры", а также в ремейк "Терминатора"…К слову, о последнем воспоминания нахлынули буквально сегодня, когда у меня спустило шину — в прошлый раз это со мной случилось именно по пути на прослушивания в этот фильм", - призналась актриса.

Дженнифер Лоуренс получила роль Китнисс Эвердин в "Голодных играх", а Эмилия Кларк снялась в "Терминаторе: Дженисис".

В дальнейшем на своем YouTube-канале знаменитость планирует делиться интересными историями из своей жизни и трудовой биографии.