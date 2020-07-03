Marvel запускает съемки фильма "Шанг-Чи и легенда десяти колец" после "остановки"

Съемки фильма Marvel "Шанг-Чи и легенда десяти колец" возобновляются. Об этом сообщает deadline.

Производство фильма было остановлено из-за того, что у режиссера Дестина Креттона было подозрение на коронавирус. И поэтому на время проверки диагноза съемки были приостановлены.

Тест показал отрицательный результат, поэтому руководство решило понемногу восстанавливать съемочный процесс. Планируется, что они возобновятся уже к концу июля в Сиднее.

Съемочная площадка и актеры, которые участвуют в фильме, перед началом съемок будут обязаны пройти карантин в соответствии с правилами, которые ввели власти Австралии.

Предполагается, что картина выйдет на большие экраны летом 2021 года.