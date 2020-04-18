Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха 2020: Украинские телеканалы 18 и 19 апреля будут транслировать богослужения
Пасха 2020: Украинские телеканалы 18 и 19 апреля будут транслировать богослужения
В ЦОЗ рассказали - какова летальность от COVID-19 у людей старше 50 лет в Украине
В ЦОЗ рассказали - какова летальность от COVID-19 у людей старше 50 лет
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Как украсить дом к Пасхе: креативные идеи пасхальных поделок всей семьей (Фото)
Как украсить дом к Пасхе: креативные идеи (Фото)

Звезда "Капитана Марвел" может появиться камео в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Звезда "Капитана Марвел" может появиться камео в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец"
18:23 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Выход фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" запланирован на май 2021 года.

В сцене после титров к "Человеку-пауку: Вдали от дома" содержится недвусмысленный намек на то, что в Четвертой фазе киновселенной Marvel скруллы будут играть важную роль.

Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники, о мотивации скруллов можно будет узнать чуть больше в предстоящем фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец". Более того, инсайдеры утверждают, что в этой картине может также появиться Кэрол Дэнверс в исполнении Бри Ларсон, поскольку эта героиня является союзницей скруллов.

По слухам, в основу "Шан-Чи" ляжет история о подпольном боевом турнире, в котором, как ожидается, примут участие и несколько скруллов. Напомним, что отличительной чертой этой инопланетной расы является то, что они могут менять свой облик, копируя как живые организмы, так и предметы материального мира. Призом за победу в турнире будут упомянутые в названии десять колец. По данным инсайдеров, Капитан Марвел тоже будет присутствовать на турнире, но только в качестве зрителя, поддерживая своих товарищей и передавая Нику Фьюри последние новости.

Отрицательная роль: Кейт Бланшетт может сыграть антагониста в сольнике "Флэша"

Вместе с тем Marvel Studios уже начала разработку "Капитана Марвел 2" - выход фильма запланирован на июль 2022 года. Что до "Шан-Чи", то релиз этой картины назначен на май 2021 года.

Напомним, в будущем Капитану Марвел достанется в киновселенной весьма значимая роль. Известно, что Дэнверс станет настоящим лидером и возглавит отряд "Мстителей".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Marvel, Marvel Studios, Капитан Марвел, Бри Ларсон, Капитан Марвел 2, Шан-Чи и легенда десяти колец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Что нельзя есть, если вы худеете: список
04 Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии
05 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Сколько пожаров зафиксировали за сутки на Киевщине
Сколько пожаров зафиксировали за сутки на Киевщине
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля
Кондитер Елизаветы II поделился замечательным рецептом пасхального печенья (Видео)
Кондитер Елизаветы II поделился замечательным рецептом пасхального печенья (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь