Звезда "Капитана Марвел" может появиться камео в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Новости культуры:Выход фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" запланирован на май 2021 года.

В сцене после титров к "Человеку-пауку: Вдали от дома" содержится недвусмысленный намек на то, что в Четвертой фазе киновселенной Marvel скруллы будут играть важную роль.

Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники, о мотивации скруллов можно будет узнать чуть больше в предстоящем фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец". Более того, инсайдеры утверждают, что в этой картине может также появиться Кэрол Дэнверс в исполнении Бри Ларсон, поскольку эта героиня является союзницей скруллов.

По слухам, в основу "Шан-Чи" ляжет история о подпольном боевом турнире, в котором, как ожидается, примут участие и несколько скруллов. Напомним, что отличительной чертой этой инопланетной расы является то, что они могут менять свой облик, копируя как живые организмы, так и предметы материального мира. Призом за победу в турнире будут упомянутые в названии десять колец. По данным инсайдеров, Капитан Марвел тоже будет присутствовать на турнире, но только в качестве зрителя, поддерживая своих товарищей и передавая Нику Фьюри последние новости.

Вместе с тем Marvel Studios уже начала разработку "Капитана Марвел 2" - выход фильма запланирован на июль 2022 года. Что до "Шан-Чи", то релиз этой картины назначен на май 2021 года.

Напомним, в будущем Капитану Марвел достанется в киновселенной весьма значимая роль. Известно, что Дэнверс станет настоящим лидером и возглавит отряд "Мстителей".