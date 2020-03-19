Капитан Марвел может стать лидером команды в фильме "Мстители"

Новости культуры:В будущем Капитану Марвел достанется в киновселенной весьма значимая роль.

Пожалуй, будет справедливо сказать, что Капитана Марвел любят далеко не все поклонники киновселенной. Еще до того, как на экраны вышел первый сольный фильм персонажа, онлайн-тролли пытались саботировать отзывы, а также была запущена кампания, направленная на то, чтобы заменить Бри Ларсон и отдать главную роль другой актрисе.

Несмотря на все происки, первое самостоятельное приключение Кэрол Денверс собрало в мировом прокате более миллиарда долларов. Правда, это не остудило пыл некоторых поклонников Marvel, которые все равно настаивали на том, что фильм получился разочаровывающим, а Ларсон в роли главной героини — весьма посредственной.

Как утверждают инсайдеры студии, Бри получит за роль в пятых "Мстителях" такой же гонорар, как и большинство ее коллег-актеров. Это уже о многом говорит, но новости не заканчиваются.

Также стало известно, что Дэнверс станет настоящим лидером и возглавит отряд "Мстителей". После того как Железный человек (Роберт Дауни-младший) и Капитан Америка (Крис Эванс) выбыли из игры, команде определенно нужен новый главный герой, и бывший пилот ВВС вполне достойна занять это почетное место.

Конечно, фанаты комиксов в курсе, что Клэр не навсегда останется Капитаном Марвел, ведь эта роль в конечном итоге перейдет другому персонажу. И все же похоже, что в нескольких новых фильмах именно она станет лидером "Мстителей".