Кто бы не захотел сыграть Джокера? Кевин Смит одобрил кандидатуру Джонни Деппа на роль Джокера

Новости культуры:По словам Кевина Смита, такой поворот был бы "просто идеальным".

Еще до того, как съемки "Бэтмена" Мэтта Ривза были приостановлены по причине коронавируса, появились слухи, что к актерскому составу этой картины может присоединиться Джонни Депп, которому уготована роль Джокера.

Конечно, все это лишь домыслы, потому что в предстоящей картине Джокера точно не будет, а о сиквеле нового "Бэтмена" речи пока не идет.

Тем не менее многие с энтузиазмом откликнулись на вариант, при котором Депп станет наследником Хита Леджера и Хоакина Феникса в образе едва ли не самого харизматичного злодея из вселенной DC.

Ходит любопытный слух, что Джонни Депп может сыграть Джокера в "Бэтмене" Мэтта Ривза. Правда, никаких сведений о наличии Джокера в этом фильме раньше не поступало… Но в перспективе это может быть история, достойная "Оскара". Кто бы не захотел сыграть Джокера? Если среди всех претендентов выбор в итоге падет на Джонни Деппа, то это будет просто идеально… Нужно признать, что в этом образе он бы смотрелся неотразимо. Он идеально подходит на роль Джокера, — сказал Смит в недавнем выпуске подкаста Fatman Beyond.

Но не у одного лишь Смита перехватывает дух от мысли, что в будущем Депп может действительно сыграть Джокера. В последнее время в Сети начал появляться разный фан-арт, в котором художники делятся своим видением Деппа в образе непримиримого врага Бэтмена.

Например, картинами на эту тему поделился иллюстратор под ником Bosslogic, изобразивший Деппа-Джокера в шляпе и с монтировкой, с которой стекает кровь.