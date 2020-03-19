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Четверг, 19.03.2020
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Кто бы не захотел сыграть Джокера? Кевин Смит одобрил кандидатуру Джонни Деппа на роль Джокера

Кто бы не захотел сыграть Джокера? Кевин Смит одобрил кандидатуру Джонни Деппа на роль Джокера
11:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:По словам Кевина Смита, такой поворот был бы "просто идеальным".

Еще до того, как съемки "Бэтмена" Мэтта Ривза были приостановлены по причине коронавируса, появились слухи, что к актерскому составу этой картины может присоединиться Джонни Депп, которому уготована роль Джокера.

Конечно, все это лишь домыслы, потому что в предстоящей картине Джокера точно не будет, а о сиквеле нового "Бэтмена" речи пока не идет.

Тем не менее многие с энтузиазмом откликнулись на вариант, при котором Депп станет наследником Хита Леджера и Хоакина Феникса в образе едва ли не самого харизматичного злодея из вселенной DC. 

Ходит любопытный слух, что Джонни Депп может сыграть Джокера в "Бэтмене" Мэтта Ривза. Правда, никаких сведений о наличии Джокера в этом фильме раньше не поступало… Но в перспективе это может быть история, достойная "Оскара". Кто бы не захотел сыграть Джокера? Если среди всех претендентов выбор в итоге падет на Джонни Деппа, то это будет просто идеально… Нужно признать, что в этом образе он бы смотрелся неотразимо. Он идеально подходит на роль Джокера, — сказал Смит в недавнем выпуске подкаста Fatman Beyond.

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Но не у одного лишь Смита перехватывает дух от мысли, что в будущем Депп может действительно сыграть Джокера. В последнее время в Сети начал появляться разный фан-арт, в котором художники делятся своим видением Деппа в образе непримиримого врага Бэтмена.

Например, картинами на эту тему поделился иллюстратор под ником Bosslogic, изобразивший Деппа-Джокера в шляпе и с монтировкой, с которой стекает кровь.

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Фильмы, Кино, Джонни Депп, Знаменитости, Актер, Кевин Смит, Джокер, Роль Джокера.
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