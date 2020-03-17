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Названы лауреаты антинаграды "Золотая малина" 2020 года

Названы лауреаты антинаграды "Золотая малина" 2020 года
17:02 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Англо-американский фильм-мюзикл получил шесть антинаград кинопремии.

Организаторы премии "Золотая малина", которая присуждается за сомнительные заслуги в области киноискусства, назвали победителей этого года. Лидером по количеству антипремий стал мюзикл "Кошки", который был признан худшим в шести категорий.

В частности, мюзикл назвали худшим фильмом, а Том Хупер признан худшим режиссером. Хупер же вместе с Ли Холлом получил награду за худшей сценарий. Джеймс Корден назван худшим актером второго плана за роль в "Кошках", а Ребел Уилсон – худшей актрисой второго плана.

Худшей актрисой назвали Хилари Дафф за фильм "Призраки Шэрон Тейт". Звание худшего актера досталось Джону Траволте за роль в фильмах "Бок о бок" и "Фанат".

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В прошлом году две "Золотых малины" получил президент США Дональд Трамп. Его назвали худшим актером за роли в документальных фильмах "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура и "Смерть нации" Динеша ДʼСоуза.

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Все по теме:

Кошки, Мюзикл, Джон Траволта, Номинанты, Том Хупер, Золотая малина, Ребел Уилсон, Хилари Дафф, Джеймс Корден, Золотая малина 2019, Золотая малина 2020.
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