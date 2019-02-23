Американский президент получил премию "Золотая малина 2019"

Новости культуры: Президент США Дональд Трамп получил две награды антипремии "Золотая малина", которая присуждается за сомнительные достижения в области кино.

Трампа назвали худшим актером за роли в документальных фильмах "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура и "Смерть нации" Динеша ДʼСоуза.

"Триумфатором" премии стал фильм "Холмс и Ватсон", который получил четыре награды, в том числе в категории "Худший фильм", а Джон Рейли, сыгравший в нем, назван худшим актером второго плана.

Приз за худшую женскую роль получила Мелисса Маккарти, сыгравшая в комедии "Игрушки для взрослых", а худшей актрисой второго плана назвали советницу Трампа Коллиэнн Конуэй.

Церемония вручения "Золотой малины" традиционно проходит в преддверии торжеств, посвященных объявлению лауреатов очередного "Оскара".