Американский президент получил премию "Золотая малина 2019"

Трампа назвали худшим актером за роли в документальных фильмах "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура и "Смерть нации" Динеша ДʼСоуза.
"Триумфатором" премии стал фильм "Холмс и Ватсон", который получил четыре награды, в том числе в категории "Худший фильм", а Джон Рейли, сыгравший в нем, назван худшим актером второго плана.
Приз за худшую женскую роль получила Мелисса Маккарти, сыгравшая в комедии "Игрушки для взрослых", а худшей актрисой второго плана назвали советницу Трампа Коллиэнн Конуэй.
Церемония вручения "Золотой малины" традиционно проходит в преддверии торжеств, посвященных объявлению лауреатов очередного "Оскара".