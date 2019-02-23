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Золотая малина 2019: список обладателей позорной кинопремии

Золотая малина 2019: список обладателей позорной кинопремии
10:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: 20 января организаторы опубликовали забавный ролик на YouTube-канале, в котором сообщили имена номинантов на нынешнюю антипремию Голливуда.

39-я церемония объявления лауреатов антипремии "Золотая малина 2019" состоится 23 февраля в Лос-Анджелесе, накануне премии "Оскар".

20 января организаторы опубликовали забавный ролик на YouTube-канале, в котором сообщили имена номинантов на нынешнюю антипремию Голливуда.

Список номинантов на премию "Золотая малина 2019"

Худший актер

Дональд Трамп ("Фаренгейт 11/9", "Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?"),

Джонни Депп (за озвучку в мультфильме "Шерлок Гномс"),

Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон"),

Джон Траволта ("Кодекс Готти"),

Брюс Уиллис ("Жажда смерти").

 

Худшая актриса

Дженнифер Гарнер ("Багровая мята"),

Эмбер Херд ("Лондонские поля"),

Мелисса Маккарти ("Игрушки для взрослых"),

Хелен Миррен ("Винчестер"),

Аманда Сейфрид ("Клакер").

 

Худшая актриса второго плана

Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9"),

Советник президента США Келлиэнн Конвея ("Фаренгейт 11/9"),

Марша Гей Харден ("Пятьдесят оттенков свободы"),

Келли Престон ("Кодекс Готти"),

Джаз Синклер ("Слендермен").

 

Худший актер второго плана

Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2"),

Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало"),

Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон"),

Джоэл МакХейл ("игрушки для взрослых"),

Лудакрис ("Псы под прикрытием").

 

Худший фильм

"Кодекс Готти",

"Игрушки для взрослых",

"Холмс и Ватсон",

"Робин Гуд: Начало"

"Винчестер."

 

Худший режиссер

Итан Коэн ("Холмс и Ватсон"),

Кевин Коннолли ("Кодекс Готти"),

Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых"),

Братья Спириги ("Винчестер")

 

Худшие сценарии

"Винчестер. Дом, который построили призраки",

"Игрушки для взрослых",

"Кодекс Готти",

"Пятьдесят оттенков свободы,"

Смерть нации".

 

Худшие ремейки

"Жажда смерти",

"Мег: Монстр глубины" (подделка под "челюсти"),

"Робин Гуд: Начало",

"Смерть нации" (ремейк "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии 2"),

"Холмс и Ватсон".

 

Худший экранный дуэт

Джонни Депп и его быстро карьера, которая угасает – "Шерлок Гномс",

Дональд Трамп и его бесконечная мелочность – "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9"

Келли Престон и Джон Траволта "Кодекс Готти"

Любое сочетание кукол и актеров – "Игрушки для взрослых"

Уилл Феррелл и Джон Си Райли (портят двух любимых героев литературы) – "Холмс и Ватсон"

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Оскар, Золотая малина, Оскар 2019, Золотая малина 2019.
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