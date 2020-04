Отрицательная роль: Кейт Бланшетт может сыграть антагониста в сольнике "Флэша"

Постоянная смена режиссеров и даже случившийся провал "Лиги Справедливости" не ослабили желание боссов студии Warner Bros. сделать сольную картину про самого быстрого супергероя.

Вдобавок к прочим бедам в начале апреля исполнитель главной роли Эзра Миллер в одном из баров Рейкьявика встретился с группой излишне назойливых поклонников. Встреча закончилась тем, что после фразы фанатки "Да ты даже меня не сможешь победить" актер доказал ей действием, что сможет.

И теперь в соцсетях некоторые призывают в наказание отобрать у него роль.

#EzraMiller could choke me out 10 different ways and I’d say thank you pic.twitter.com/GFtJtB8eei

