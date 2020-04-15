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Отрицательная роль: Кейт Бланшетт может сыграть антагониста в сольнике "Флэша"

Отрицательная роль: Кейт Бланшетт может сыграть антагониста в сольнике "Флэша"
21:57 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:Работа над фильмом "Флэш" ведется с 2013 года и постоянно буксует из-за возникающих проблем.

Постоянная смена режиссеров и даже случившийся провал "Лиги Справедливости" не ослабили желание боссов студии Warner Bros. сделать сольную картину про самого быстрого супергероя.

Вдобавок к прочим бедам в начале апреля исполнитель главной роли Эзра Миллер в одном из баров Рейкьявика встретился с группой излишне назойливых поклонников. Встреча закончилась тем, что после фразы фанатки "Да ты даже меня не сможешь победить" актер доказал ей действием, что сможет.

И теперь в соцсетях некоторые призывают в наказание отобрать у него роль.

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Но раз проект продолжает двигаться, в нем должны быть и исполнители других ролей. По данным портала We Got This Covered, одна из главных отрицательных ролей предложена Кейт Бланшетт. Она должна сыграть Мастера Зеркал - злодея, обладающего значительными техническими знаниями. Мастер Зеркал может использовать зеркала для создания эффектов гипноза, невидимости, голографии, а также с их помощью путешествовать между измерениями.

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Хоть оригинальный злодей - мужчина, в случае с двукратной обладательницей "Оскара" Бланшетт это правило ничего не значит. Во-первых, она уже играла мужчину в кино, во-вторых, актриса примеряла образ злодейки в кинокомиксе "Тор: Рагнарек", и в-третьих, никто не сомневается в ее таланте сыграть любую роль.

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Кейт Бланшетт, Флэш, Мастер Зеркал.
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