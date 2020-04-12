Слухи: новым антагонистом в "Человеке-муравье 3" может стать злодей из 60-х

Новости культуры:По официальной информации известно, что третья часть "Человека-муравья" находится в производстве и роль Скотта Лэнга снова исполнит Пол Радд. Но ничего не сообщалось о сюжете этого фильма.

Возможная утечка сюжета должна порадовать поклонников киновселенной Marvel. Хоть и поступила она из ненадежного источника - была опубликована на сайте 4Chan.

По сообщенной информации, в триквеле антагонистом Человека-муравья станет MODOK (Mechanized Organism Designed Only for Killing). Традиционно для сохранения аббревиатуры его название переводят как Мобильный Организм Для Организации Катастроф. Этот злодей появился в комиксах еще в 60-е годы и был создан Стэном Ли и Джеком Керби. МОДОК обладает огромной головой и крошечным телом и отличается могучим интеллектом.

Утечка интересна тем, что ранее уже была информация, что МОДОК должен появиться в одном из ближайших фильмов киновселенной Marvel. Правда, предполагалось, что это будет сериал Disney+ "Женщина-Халк". Что не исключает появления злодея в обоих проектах.

Еще, по данным анонима с 4Chan, в "Человеке-муравье 3" заметную роль будет играть Кассандра "Кэсси" Лэнг, дочь Скотта Лэнга, обладающая такими же суперспособностями, что и он.

Девушка достигла того возраста, когда считает, что может уже быть супергероем, хотя отец и утверждает, что ей пока рано и она подвергает свою жизнь опасности, форсируя события.

Напомним, студия Marvel нашла сценариста для новой части фильма о человеке-муравье. Сценарист и сопродюсер мультсериала "Рик и Морти" Джефф Лавнесс напишет сценарий для третьей части фильма "Человек-муравей" студии Marvel.