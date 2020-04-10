Все могло быть гораздо трагичнее: появилось видео альтернативной сцены гибели Черной Вдовы в "Мстителях: Финал"

Новости культуры:В Кинематографической вселенной Marvel роль Черной Вдовы сыграла американская актриса Скарлетт Йоханссон.

С момента выхода на экраны "Мстителей: Финал" фанаты продолжали раз за разом обсуждать ряд моментов, среди которых оказалась и эпическая сцена гибели Черной Вдовы (Скарлетт Йоханссон).

Смерть Наташи Романофф была важной и очень эмоциональной частью киновселенной, тем не менее многие зрители сочли, что режиссеры неоправданно уделили уходу героини куда меньше внимания, чем прощанию со Стивом Роджерсом и Тони Старком.

Оказалось, братья Руссо рассматривали и альтернативный вариант гибели героини. Изначально была снята сцена, в которой Наташа и Соколиный Глаз (Джереми Реннер) сражаются на Вормире с армией Таноса. Наташа прокладывает путь под градом пуль, и ее несколько раз ранят, но прежде чем пожертвовать собой, она успевает в последний раз спасти жизнь Клинту.

В итоге без диалога между героями смерть Черной Вдовы получилась скорее трагичной, чем героической. И решено было снять другой вариант, который зрители в результате и увидели в кино. В нем герои вступили в схватку за право пожертвовать собой ради Камня Души, и эта сцена, а также последовавший за ней диалог добавили поступку Наташи особенную эмоциональную глубину.

Единственное, о чем пожалели авторы фильма - это недостаток времени на то, чтобы другие герои смогли прочувствовать потерю Черной Вдовы и попрощаться с ней. Еще раз увидеть персонажа Йоханссон фанаты смогут в сольном фильме "Черная Вдова", который выйдет на экраны 6 ноября.