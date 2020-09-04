Увы и ах: Роберт Дауни-младший уходит из вселенной Marvel

Актер Роберт Дауни-младший после смерти Железного человека в финале блокбастера "Мстители: Финал" больше не вернется в киновселенную Marvel. Эту информацию подтвердил лично Дауни-младший.

В подкасте SmartLess, актер отметил, что все проекты Marvel Studios с его участием "закончены".

Ранее поклонники предполагали, что актер в роли Тони Старка может появиться в фильме "Черная Вдова", тогда же Дауни-младший уходил от ответа на этот вопрос.

"Было бы неплохо, если бы они мне об этом сообщили. Предупрежден - значит вооружен. Они ведь могут делать все, что угодно", - говорил актер, но уже тогда допускал, что роль в финале "Мстителей" была его последней.

Персонаж Роберта Дауни-младшего - "гений, миллиардер, плейбой, филантроп" Тони Старк - был героем десяти фильмов киновселенной Marvel. В их числе три части "Железного человека", "Невероятный Халк", "Первый мститель: Противостояние" и другие.