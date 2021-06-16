Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Путин и Байден встретились на вилле в Женеве: первое фото и видео рукопожатия
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной

Владелец OnlyFans из Одессы стал долларовым миллиардером: что известно о Леониде Радвинском

Владелец OnlyFans из Одессы стал долларовым миллиардером: что известно о Леониде Радвинском
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф

Владелец сервиса OnlyFans, известного как "место продажи" откровенных фото, 39-летний Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером.  За время пандемии бизнесмену удалось поднять свой "бизнес" на новый уровень и приумножить свой капитал. 

Об этом сообщает издание Forbes.

Американский Forbes оценивает состояние бизнесмена примерно в 1,8 миллиарда долларов.  

Ко же такой Леонид Радвинский и как ему удалось достичь такого успеха?

О Радвинском мало что известно. На его сайте указано, что Лео - иммигрант из Украины в первом поколении. Также известно, что вся семья бизнесмена уехала из Одессы, когда ему было 6 лет. Сейчас Радвинский - гражданин Америки.

На его сайте также указано, что программирование и технологии были неотъемлемой частью его жизни еще с малых лет. В одном из интервью, отец Радвинского отметил, что его сын "безумно талантлив". А также добавил, что свой первый вирус он написал в девять лет. 

Forbes  отмечают, что свои первые деньги Леонид заработал благодаря небольшой империей веб-сайтов, которая позволяла получить доступ к порносайтам. А в начале 2000-х такой бизнес был довольно прибыльным. 

В октябре 2018 года Радвинский приобрел примерно 75% бизнеса под названием OnlyFans. Сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования. А  "создателями контента" в основном являются порнозвезды, которые нашли себе "заработок" на сервисе. 

Стоит отметить, что пандемия коронавируса очень "помогла" Леониду заработать свое состояние на сервисе OnlyFans.

Ранее, "Телеграф" писал, что французский магнат моды Бернар Арно на несколько часов стал самым богатым человеком в мире обогнав  основателя интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 324

Все по теме:

Forbes, Бизнесмен, OnlyFans, Леонид Радвинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)
02 Червяки - знак качества: что нужно знать при выборе черешни (инфографика)
03 "Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО
04 От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
05 Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продлили карантин: названы сроки
В Украине продлили карантин: названы сроки
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России
Байден – нерешителен, Путин – в подчинении: психолог разобрал первое рукопожатие президентов США и России
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь