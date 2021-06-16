Владелец OnlyFans из Одессы стал долларовым миллиардером: что известно о Леониде Радвинском

Владелец сервиса OnlyFans, известного как "место продажи" откровенных фото, 39-летний Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. За время пандемии бизнесмену удалось поднять свой "бизнес" на новый уровень и приумножить свой капитал.

Об этом сообщает издание Forbes.

Американский Forbes оценивает состояние бизнесмена примерно в 1,8 миллиарда долларов.

Ко же такой Леонид Радвинский и как ему удалось достичь такого успеха?

О Радвинском мало что известно. На его сайте указано, что Лео - иммигрант из Украины в первом поколении. Также известно, что вся семья бизнесмена уехала из Одессы, когда ему было 6 лет. Сейчас Радвинский - гражданин Америки.

На его сайте также указано, что программирование и технологии были неотъемлемой частью его жизни еще с малых лет. В одном из интервью, отец Радвинского отметил, что его сын "безумно талантлив". А также добавил, что свой первый вирус он написал в девять лет.

Forbes отмечают, что свои первые деньги Леонид заработал благодаря небольшой империей веб-сайтов, которая позволяла получить доступ к порносайтам. А в начале 2000-х такой бизнес был довольно прибыльным.

В октябре 2018 года Радвинский приобрел примерно 75% бизнеса под названием OnlyFans. Сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования. А "создателями контента" в основном являются порнозвезды, которые нашли себе "заработок" на сервисе.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса очень "помогла" Леониду заработать свое состояние на сервисе OnlyFans.

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