Гендиректора Amazon потеснили с места богатейшего человека планеты, но всего на несколько часов

В понедельник утром, 24 мая, французский бизнесмен, владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, обогнав американского предпринимателя, основателя интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса. Но ненадолго.

Как сообщает Forbes, состояние француза на утро оценивалось в 186,3 миллиарда долларов, что на 300 миллионов долларов больше, чем у Безоса (186 миллиардов долларов) и Илона Маска (147,3 миллиарда долларов).

На вечер 24 мая американец вернулся на свое почетное место с состоянием 188,2 миллиарда долларов. Арно же снова оказался на второй строчке рейтинга с состоянием в 187,3 миллиарда долларов.

Напомним, что за 2020 году Арно оказывался на первом месте в рейтинге Forbes, обогнав при этом Безоса, не единожды: так случалось в январе и декабре.