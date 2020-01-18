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Основатель Amazon потерял первенство в списке богатейших людей Forbes

Основатель Amazon потерял первенство в списке богатейших людей Forbes
17:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Список богатейших людей Forbes впервые в году сменил лидера.

Президент Louis Vuittonn Moet Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания.

Речь идет о списке, отслеживающим изменение их состояний в режиме реального времени. Так, состояние семьи Арно журнал оценивает в 117 млрд долларов, в то время как Безоса - 115,6 млрд.

На третьем месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с 110,6 млрд долларов, за ним следует Уоррен Баффетт с 90,6 млрд. Пятерку рейтинга замыкает Марк Цукерберг с 82,2 млрд.

Мировые миллиардеры значительно нарастили свои капиталы - Bloomberg

Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году, они заработали 1,2 трлн долларов и их совокупное состояние достигло 5,9 трлн долларов.

Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. За год его состояние увеличилось на 36,5 млрд долларов. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее 100 млрд долларов.

Самый дорогой развод года: Forbes определил главного неудачника 2019 года

172 миллиардера США из рейтинга увеличили состояние в общей сложности на 500 млрд долларов. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил 27,3 млрд долларов, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс - 22,7 млрд долларов.

Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня, который увеличил свое состояние на 79% до 23,3 млрд.

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Все по теме:

Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Уоррен Баффетт, Джефф Безос, Louis Vuittonn Moet Hennessy.
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