Жена Паши Техника Ева Карицкая завела аккаунт на OnlyFans: горячие фото блогерши (18+)

Ева Карицкая активно рекламирует свою страницу в OnlyFans в своем Instagram

Супруга российского хип-хоп исполнителя Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев, – ред.) Ева Карицкая завела аккаунт в OnlyFans. Отметим, OnlyFans – это социальная платформа, которая позволяет популярным личностям монетизировать свой контент, делясь им с другими пользователями, которые платят ежемесячную абонентскую плату. Здесь можно публиковать запрещенный конент и контент для взрослых.

Об этом девушка рассказала у себя в Instagram.

Супруга Паши Техника рекламирует свою страницу в OnlyFans

По ее словам, аккаунт в OnlyFans она создала из интереса.

Ева Карицкая активно завлекает подписчиков на свою страницу

Доступ к странице Евы Карицкой в OnlyFans можно получить только подписавшись на нее за 25 долл. в месяц, но даже незарегистрированным пользователям видно, что по состоянию на 17 ноября в аккаунте девушки уже есть 8 постов.

Страница Евы Карицкой в OnlyFans

Пользователи соцсетей, публикуют откровенные фото девушки.

Осторожно! 18+

Откровенные фото Евы Карицкой распространяют в соцсетях

Девушка активно публикует довольно откровенные фото и в своем Instagram.

Аккаунт в OnlyFans Ева Карицкая завела вскоре после того, как 11 ноября объявила о расставании с Пашей Техником. При этом в соцсетях она заявляет, что разводиться с мужем пока не собирается, якобы из-за того, что у них есть еще общий бизнес.

Ева Карицкая рассказала о возможном разводе

Напомним, недавно стало известно, что девушка капитана NaVi Лика LiQueen снималась в фильмах для взрослых.