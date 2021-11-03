Нова росіянка роздяглася на Червоній площі: вона займалася проституцією та "полуничкою" (фото 18+)

Дівчину заарештували на 14 діб за дрібне хуліганство

У Росії останнім часом було кілька гучних скандалів, пов’язаних з оголеними фотографіями на тлі храмів. За провокаційні фото їхні учасники отримували тюремні терміни, проте це не зупинило модель Риту Фокс (справжнє ім’я невідоме) оголити свою "п’яту точку" на Червоній площі в Москві.

Як повідомляє Telegram-канал "Двач", за оголені сідниці на тлі храму Ріта Фокс отримала 14 діб арешту. Дії дівчини розцінили як "дрібне хуліганство".

А ось те саме фото, за яке модель заарештували:

Рита Фокс оголила сідниці на Червоній Площі

Інформацію підтвердила й сама дівчина, яка, як виявилось, знімається у фільмах для дорослих під псевдонімом Rita Fox.

"Усім привіт. Новини такі: таки мене посадили на 14 діб. Понесу покарання за винесений мені вирок — дрібне хуліганство", — написала дівчина у своєму Telegram-каналі.

До речі, анкету цієї моделі знайшли на сайті ескорт-послуг. Там Ріта Фокс пропонувала інтимні послуги у місті Москва. Про себе дівчина написала, що вона "кайфує від своєї роботи" і "веде канал на Onlyfans".

Рита Фокс пропонувала інтимні послуги у Москві

Рита Фокс

Більш відвертий контент Рити Фокс не публікуємо з етичних міркувань. З фотографіями можете ознайомитись у нашому Telegram-каналі.

Варто зазначити, що дівчина знала про наслідки за оголене фото на тлі храмів, оскільки в Росії це далеко не перший випадок за кілька місяців. Зокрема, блогер Руслан Бобієв отримав десять місяців колонії за провокаційне фото з подругою Анастасією Чистовою. Дівчина у поліцейській куртці імітувала статевий акт із блогером на фоні храму. Фото підписали дуже промовисто: "Трудовий кодекс — не Кримінальний, можна й порушити".

У скандал потрапила також істаграм-модель Лола Банні, яка оголила груди на Червоній площі. Дівчині загрожує рік позбавлення волі, на неї порушили кримінальну справу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Санкт-Петербурзі затримали 31-річну блогерку Ірину Волкову за напівоголене фото біля Ісаакіївського собору.