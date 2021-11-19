Очередная россиянка оголилась на фоне храма - в сеть слили ее фото 18+

Фото с Onlyfans-моделью было сделано еще летом

Во "флешмобе оголенных задниц на фоне храмов" в России оскандалилась модель Наталья Масленникова. Девушка сделала снимки рядом с Преображенской церковью в Калуге еще в июле, но они привлекли внимание только сейчас. На фото российская модель в стрингах задирает юбку и показывает нижнее белье.

Как сообщает "РБК", фотография была размещена в открытом доступе. По данному факту в полиции проводится проверка.

Руководитель отдела по издательской и информационной деятельности Калужской епархии Сергей Комаров возмутился подобным: "Я не считаю это новостью, я считаю это провокацией. Полиция с этим разбирается. Это безобразие. К больным претензий нет, надо лечиться просто".

Наталья Масленникова оказалась Onlyfans-моделью, которая, вероятнее всего, просто привлекает внимание к своему контенту. Посмотреть пикантные кадры с российской моделью можно онлайн на нашем канале Tеlegraf Black по этой ссылке.

В интервью "360" Масленникова рассказала о беседе с сотрудником ФСБ и угрозах за подобные фото в сети. По ее словам, у нее не было цели сделать фото именно на фоне храма. "Фото было сделано в шуточной форме, когда я гуляла с подругой. Никто даже и не подумал, что это храм", — говорит модель, которая уже написала явку с повинной в ФСБ. Страницу в Инстаграме Наталья удалила.

В "духовной" РФ подобный случай обнаженных фото, сделанных на фоне храмов, далеко не первый. Напомним, что блогер Руслан Бобиев получил десять месяцев колонии за провокационное фото с подругой Анастасией Чистовой. Девушка в полицейской куртке имитировала половой акт с блогером.

В Санкт-Петербурге задержали 31-летнюю блогера Ирину Волкову за полуобнаженное фото возле Исаакиевского собора. Еще одна российская модель Рита Фокс оголила свою "пятую точку" на Красной площади в Москве.

Ранее "Телеграф" писал, что жена российского хип-хоп исполнителя Паши Техника Ева Карицкая активно рекламирует свою страницу в Onlyfans. Также напомним, что девушка киберспортсмена Кирилла Boombl4 Михайлова Лика LiQueen ранее снималась в фильмах для взрослых.