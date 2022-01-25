Porsсhe з "зіркою мережі" у прямому ефірі збив людину - від потерпілого відкупилися (відео)

Інцидент потрапив на відео

У столиці відома блогерка спільно з друзями-мажорами збили людину на дороговартісному Porsche і зняли все на відео для соцмереж.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомляє паблік "dtp.kiev.ua", який оприлюднив відео, де зафіксовано момент аварії, інцидент трапився у понеділок, 24 січня.

Відео "злили" у мережу

У салоні транспортного засобу перебувала 20-річна скандальна столична блогерка Маша Семенова, більше відова під псевдонімом "Тішина" та кілька її друзів. Молодь розпивала спиртні напої, курила та голосно слухала музику. Усе, що відбувалося в автомобілі, паралельно транслювали для Instagram.

На кадрах видно, як керманич розкішного Porsсhe під вигуки компанії почав швидко набирати швидкість, попри завантаженість проїзної частини. Раптово, за одним із автомобілів-учасників руху, який він намагався обігнати, молодь помітила людину, що рухалася моноколесі, проте призупинитися вчасно вони вже не встигли. Автомобіль збив чоловіка та продовжив рух далі навіть не зупинившись, що викликало неабиякий шквал негативних емоцій у користувачів мережі.

Вже за кілька годин дівчина оприлюднила сторіз, де попросила підписників заспокоїтися, мовляв чоловіку за відламану підставку на моноколесі заплатили гроші та роз'їхалися "з ним без претензій".

Публікація блогерки

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії відома блогерка зробила напівоголене селфі на фоні мечеті. Це спровокувало неабиякий скандал у мережі, який згодом прокоментував один із відомих російських адвокатів, зазначивши, що тепер дівчині варто побоюватися погроз з боку мусульман, які активно захищають свою релігію.