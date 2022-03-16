Мародеры: во Львове сбежавшие из Киева блогеры ограбили магазин и сняли это на видео
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О своем поступке девушка не сожалеет
Во Львове блогеры, которые прибыли беженцами из Киева, украли алкоголь из магазина и сняли это все на видео.
Кадры происшествия разлетелись по телеграм-каналам.
Как видно на видео, девушка радостно рассказывает о том, как им удалось украсть пару бутылок пива из одного из магазинов во Львове, кроме того, она показала и запись, как происходило воровство.
Вместе с тем она жаловалась на то, что алкоголь из-за военного времени не продают.
Также в сети появилось видео, на котором она "оправдывается" за поступок, хотя по ее словам понятно, что о содеянном она не сожалеет.
Осторожно, на кадрах много нецензурной лексики
В сети предположили, что девушка на видео является ни кем иным, как Марией Семеновой, более известной под никнеймом ttiisshhiinnaa. В июне 2021 года она в компании друзей разнесла чужую квартиру и засняла это все на видео.
После этого она записывала слезное видео, в котором обещала покончить с собой после того, как ее аккаунт в соцсети Инстаграм был удален.
Впрочем, случай для нее показательным не стал, поскольку уже в январе 2022 года она вновь влипла в скандал. На этот раз она и другие мажоры на автомобиле сбили человека и скрылись с места ДТП.
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