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Мародеры: во Львове сбежавшие из Киева блогеры ограбили магазин и сняли это на видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Блогеры крадут пиво в магазине Новость обновлена 16 марта 2022, 22:54
Блогеры крадут пиво в магазине

О своем поступке девушка не сожалеет

Во Львове блогеры, которые прибыли беженцами из Киева, украли алкоголь из магазина и сняли это все на видео.

Кадры происшествия разлетелись по телеграм-каналам.

Как видно на видео, девушка радостно рассказывает о том, как им удалось украсть пару бутылок пива из одного из магазинов во Львове, кроме того, она показала и запись, как происходило воровство.

Вместе с тем она жаловалась на то, что алкоголь из-за военного времени не продают.

Также в сети появилось видео, на котором она "оправдывается" за поступок, хотя по ее словам понятно, что о содеянном она не сожалеет.

Осторожно, на кадрах много нецензурной лексики

В сети предположили, что девушка на видео является ни кем иным, как Марией Семеновой, более известной под никнеймом ttiisshhiinnaa. В июне 2021 года она в компании друзей разнесла чужую квартиру и засняла это все на видео.

После этого она записывала слезное видео, в котором обещала покончить с собой после того, как ее аккаунт в соцсети Инстаграм был удален.

Впрочем, случай для нее показательным не стал, поскольку уже в январе 2022 года она вновь влипла в скандал. На этот раз она и другие мажоры на автомобиле сбили человека и скрылись с места ДТП.

Теги:
#Скандал #Львов #Блогеры
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