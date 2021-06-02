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Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами

Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
12:25 Сегодня Телеграф скриншот

Блогерша из Киева под ником "ttiisshhiinnaa", разгромившая вместе с друзьями номер в одной из киевских гостиниц, опубликовала видео с большим количеством нецензурной лексики, в котором она также угрожает наложить на себя руки.

Об этом сообщает в среду, 2 мая, Telegram-канал "Київ Оперативний".

Все дело в том, что ее аккаунт в соцсети Instagram был удален.

блогерша_инста_блок

"Если они не вернут мой Инстаграм, я сброшусь, я реально сброшусь, это мой Инстаграм. Какого *** (почему – ред.) меня банят? Да я готова дать любые бабки, что я буду делать без Инсты? Да я реально пойду и сброшусь откуда-нибудь, что я буду делать, *** (зачем – ред.) мне тогда вообще жить?", - говорит блогерша на видео, если убрать все маты.

Само видео "Телеграф" по этическим соображениям добавлять не будет, а желающие могут посмотреть по ссылке: https://t.me/KyivOperativ/76708

Как сообщалось, это уже не первый раз, когда данная блогерша задумывается о суициде. Так, еще год назад хотела убить себя, прыгнув с моста в столице.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 485

Все по теме:

Угрозы, Instagram, Самоубийство, Слезы, Бан, ttiisshhiinnaa.
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