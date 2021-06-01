Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео

Киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa", разгромившая вместе с друзьями номер в одной из киевских гостиниц, еще год назад хотела убить себя, прыгнув с моста в столице.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо" в Telegram.

Так, в прошлом апреле в полиции отчитались, что спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала происходящее в соцсеть. Полицию вызвал прохожий, который заметил, как ночью на мосту Метро кричала и плакала девушка. Когда копы прибыли, они и правда увидели девушку, лежащую на перилах моста. Полицейские стянули девушку на землю, тем самым спасли ее. Этой девушкой и оказалась скандальная блогерша ttiisshhiinnaa.

В Telegram-канале отмечают, что в связи с погромом в гостинице, теперь не понятно была ли та попытка суицида обычным хайпом или блогерша действительно хотела наложить на себя руки.

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