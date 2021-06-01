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Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео

Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф

Киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa", разгромившая вместе с друзьями номер в одной из киевских гостиниц, еще год назад хотела убить себя, прыгнув с моста в столице.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо" в Telegram.

Так, в прошлом апреле в полиции отчитались, что спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала происходящее в соцсеть. Полицию вызвал прохожий, который заметил, как ночью на мосту Метро кричала и плакала девушка. Когда копы прибыли, они и правда увидели девушку, лежащую на перилах моста. Полицейские стянули девушку на землю, тем самым спасли ее. Этой девушкой и оказалась скандальная блогерша ttiisshhiinnaa.

В Telegram-канале отмечают, что в связи с погромом в гостинице, теперь не понятно была ли та попытка суицида обычным хайпом или блогерша действительно хотела наложить на себя руки.

Как сообщал "Телеграф", Анастасия Тарасюк (Константиновой), которая защищая Басту, назвала аннексированный Крым российским, ездила пьяной за рулем и не понесла никакого наказания. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 349

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Киев, Мосты, Блогеры, ttiisshhiinnaa.
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