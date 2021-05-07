"Крым уже не наш, успокойтесь, бл**ь": киевская студентка решила защитить Басту и оскорбила украинцев

В Киеве разгорается громкий скандал из-за студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которая заявила, что Украине аннексированный Крым вернуть не удастся, во время монолога про Басту (Василия Вакуленко), недавно попавшего в конфликт в одном из киевских ресторанов.

Свой антигосударственный "спич" она опубликовала в сторис на странице в Instagram. На это обратила внимание волонтер Анна Исламова.

"Угомонитесь! Он – артист. То, что он выступал в Крыму, ничего не значит. Он уже не наш (Крым, - Авт.) смиритесь с этим бл*ть", - заявила студентка и далее разразилась оскорблениями в адрес украинцев.

Девушку возмутило стремление украинцев узнать у Басты его отношение к принадлежности Крыма.

Напомним, что в 2017 году СБУ запретила Басте въезжать в Украину, а в 2018 году включила его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. А в 2020 году исполнителя исключили из "черного списка", поэтому въезд в Украину на данный момент Вакуленко не запрещен.

Как сообщал "Телеграф", ранее бодигарды Басты чуть не избили местного жителя за вопрос о принадлежности Крымского полуострова. Недавно Баста завил, что несмотря на происшедшее в Киеве, концерт, запланированный на 25 и 26 июня в киевском клубе Stereo Plaza, все же состоится.