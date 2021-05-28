Открылись любопытные детали о судье, оправдавшем скандальную Тарасюк за пьяную езду

Анастасия Тарасюк (Константиновой), которая защищая Басту, не только назвала аннексированный Крым российским, но ездила пьяной за рулем. Но от наказания ей удалось "откосить". В этом ей помог коллега ее матери - судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой, Владимир Карабань.

Об этом написал в Facebook координатор проекта "Общественный совет добродетели" Михаил Жернаков.

"Настю от наказания за пьянку за рулем отмазал судья того же суда Карабань (на фото справа), о чем мы 9 мая обратились к ВСП (Высший Совет Правосудия. - Авт.) с дисциплинарной жалобой. И сегодня ВСП ... нет, не наказал судью. А наградила, отправив его в почетную отставку", - написал он.

По словам Жернакова, за плечами у Карабаня большой послужной список. Он утверждает, что судья "отмазал около 50 других пьяных водителей, предоставил доступ ГПУ к телефону журналиста Ивана Верстюка, который писал о дочери "бриллиантовых прокуроров" и вернул Владиславу Каськиву паспорта".

Как сообщал "Телеграф", в скандале с Крымом за Анастасию Константинову заступился нардеп Илья Кива, предложивший юридическую помощь и защиту.