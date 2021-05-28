Скачать
Пятница, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Пенсии могут урезать: кому и за что
Пенсии могут урезать: кому и за что
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
Украина готовит новую "блокаду" для Беларуси
Украина готовит новую "блокаду" для Беларуси
Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным

Открылись любопытные детали о судье, оправдавшем скандальную Тарасюк за пьяную езду

Открылись любопытные детали о судье, оправдавшем скандальную Тарасюк за пьяную езду
10:03 Сегодня Телеграф

Анастасия Тарасюк (Константиновой), которая защищая Басту, не только назвала аннексированный Крым российским, но ездила пьяной за рулем. Но от наказания ей удалось "откосить". В этом ей помог коллега ее матери - судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой, Владимир Карабань.

Об этом написал в Facebook координатор проекта "Общественный совет добродетели" Михаил Жернаков.

"Настю от наказания за пьянку за рулем отмазал судья того же суда Карабань (на фото справа), о чем мы 9 мая обратились к ВСП (Высший Совет Правосудия. - Авт.) с дисциплинарной жалобой. И сегодня ВСП ... нет, не наказал судью. А наградила, отправив его в почетную отставку", - написал он.

По словам Жернакова, за плечами у Карабаня большой послужной список. Он утверждает, что судья "отмазал около 50 других пьяных водителей, предоставил доступ ГПУ к телефону журналиста Ивана Верстюка, который писал о дочери "бриллиантовых прокуроров" и  вернул Владиславу Каськиву паспорта".

Как сообщал "Телеграф", в скандале с Крымом за Анастасию Константинову заступился нардеп Илья Кива, предложивший юридическую помощь и защиту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 322

Все по теме:

Скандалы, Пьяное вождение, Анастасия Тарасюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
02 В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме
03 Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19
04 "Секс с руководителем - обязательное условие": украинка взбудоражила рассказом о поиске работы (фото)
05 Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал
Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал
Больше 150 человек стали жертвами коронавируса за последние сутки: данные на 28 мая
Больше 150 человек стали жертвами коронавируса за последние сутки: данные на 28 мая
&quot;Секс с руководителем - обязательное условие&quot;: украинка взбудоражила рассказом о поиске работы (фото)
"Секс с руководителем - обязательное условие": украинка взбудоражила рассказом о поиске работы (фото)
Кортни Кокс прятала сценарий в раковине, а Энистон и Швиммер были влюблены: что интересного хранил в себе сериал &quot;Друзья&quot;
Кортни Кокс прятала сценарий в раковине, а Энистон и Швиммер были влюблены: что интересного хранил в себе сериал "Друзья"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь