В скандале с заступившейся за Басту студенткой всплыл Кива

Народный депутат Илья Кива, ранее попавший скандал из-за защиты кандидатской, заступился за Анастасию Тарасюк, которая защищая Басту, назвала аннексированный Крым российским.

Слова поддержки девушке он высказал в своем Telegram-канале.

"Очень смешно смотреть, как маргинальные безработные и умалишенные носятся в поисках исполнителя по Киеву с вопросом: чей Крым?)))" – написал он.

Также Кива признался, что давно является поклонником Басты.

"И хочу сказать, что в Украине у него огромное количество фанатов, которые рады встречи с ним. Советую ему воспринимать это как программу развлечения, с использованием традиционных шутов и клоунов!" – добавил нардеп.

Также Кива предложил Тарасюк помощь и защиту "от нападок маргиналов и тунеядцев".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Анастасия Тарасюк является дочерью скандальной киевской судьи.