Скачать
Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Раскрыта тайна приквела "Игры престолов": "Телеграф" публикует первые кадры и исполнителей главных ролей
Раскрыта тайна приквела "Игры престолов": "Телеграф" публикует первые кадры и исполнителей главных ролей
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)
Войска США уходят из Афганистана: что пишут о выводе контингента американские СМИ
Войска США уходят из Афганистана: что пишут о выводе контингента американские СМИ

Дочь скандальной судьи: всплыли интересные данные о студентке, вступившейся за Басту

Дочь скандальной судьи: всплыли интересные данные о студентке, вступившейся за Басту
Обновлено 18:19 Сегодня Телеграф

Студенткой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которая заявила, что Украине аннексированный Крым вернуть не удастся, чем и оскорбила украинцев, оказалась дочерью судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой, Анастасией Тарасюк.

Об этом в своем Telegram-канале написал одесский активист Сергей Стерненко.

Кроме того, Анастасия, которая зарегистрирована в Instagram под ником konstanta00, также является дочерью сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, что на данный момент занимается делами Майдана. А отчимом Насти до недавнего времени был еще один судья того же суда Виктор Кицюк. 

По словам Стерненко, Константинова отличилась как минимум тем, что засекретила ключевое доказательство, из-за которого фигурант дела по убийству журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко более 500 дней находился в СИЗО.

Настя Тарасюк учится на юриста, и в будущем тоже может попробовать стать судьей.

Как сообщал "Телеграф", ранее российский ТикТок-блогер под ником "Primburg" опубликовал видео, в котором кратко объяснил, почему Крым является частью Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 355

Все по теме:

Крым, Судьи, Скандалы, Студентки, КНУ имени Тараса Шевченко, Аннексия Крыма, Анастасия Тарасюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Засветился в Луганске, Донецке и Горловке: украинские хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе российского военного (фото)
02 Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
03 Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
04 Украина вновь побила майский рекорд смертности от коронавируса: свежие данные
05 Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Незаконно осужденный Россией крымчанин вернулся домой спустя 7 лет
Незаконно осужденный Россией крымчанин вернулся домой спустя 7 лет
В Киеве разгневанный автомобилист напал на полную детей маршрутку (фото)
В Киеве разгневанный автомобилист напал на полную детей маршрутку (фото)
&quot;С**ка война&quot;: в сети волна скорби из-за гибели молодого военного на Донбассе 6 мая (фото)
"С**ка война": в сети волна скорби из-за гибели молодого военного на Донбассе 6 мая (фото)
Дочь скандальной судьи: всплыли интересные данные о студентке, вступившейся за Басту
Дочь скандальной судьи: всплыли интересные данные о студентке, вступившейся за Басту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь