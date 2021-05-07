Дочь скандальной судьи: всплыли интересные данные о студентке, вступившейся за Басту

Студенткой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которая заявила, что Украине аннексированный Крым вернуть не удастся, чем и оскорбила украинцев, оказалась дочерью судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой, Анастасией Тарасюк.

Об этом в своем Telegram-канале написал одесский активист Сергей Стерненко.

Кроме того, Анастасия, которая зарегистрирована в Instagram под ником konstanta00, также является дочерью сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, что на данный момент занимается делами Майдана. А отчимом Насти до недавнего времени был еще один судья того же суда Виктор Кицюк.

По словам Стерненко, Константинова отличилась как минимум тем, что засекретила ключевое доказательство, из-за которого фигурант дела по убийству журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко более 500 дней находился в СИЗО.

Настя Тарасюк учится на юриста, и в будущем тоже может попробовать стать судьей.

Как сообщал "Телеграф", ранее российский ТикТок-блогер под ником "Primburg" опубликовал видео, в котором кратко объяснил, почему Крым является частью Украины.