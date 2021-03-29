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Понедельник, 29.03.2021
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Российский блогер объяснил, почему Крым - это Украина и нарвался на шквал хейта от соотечественников (видео)

Российский блогер объяснил, почему Крым - это Украина и нарвался на шквал хейта от соотечественников (видео)
09:07 Сегодня Телеграф

Молодой российский ТикТок-блогер под ником "Primburg" опубликовал видео, в котором кратко объяснил, почему Крым является частью Украины и был незаконно аннексирован Российской Федерацией, однако нарвался на волну хейта со стороны соотечественников и вынужден был удалить свое видео.
Видео блогера опубликовал в своем Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан.

Вместе с тем, в аккаунте российского блогера в ТикТок данное видео по состоянию на утро 29 марта удалено:

ТикТок_удаленное_видео

Как сообщалось, команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором показала карту РФ со включенным в нее временно оккупированным Крымом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

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Россия, Крым, Блогер, Оккупация, TikTok, Primburg.
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