Российский блогер объяснил, почему Крым - это Украина и нарвался на шквал хейта от соотечественников (видео)

Молодой российский ТикТок-блогер под ником "Primburg" опубликовал видео, в котором кратко объяснил, почему Крым является частью Украины и был незаконно аннексирован Российской Федерацией, однако нарвался на волну хейта со стороны соотечественников и вынужден был удалить свое видео.

Видео блогера опубликовал в своем Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан.

Вместе с тем, в аккаунте российского блогера в ТикТок данное видео по состоянию на утро 29 марта удалено:

Как сообщалось, команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором показала карту РФ со включенным в нее временно оккупированным Крымом.