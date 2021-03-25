Люди Навального отличились возмутительной позицией по Крыму

Команда оппозиционера из РФ Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором показали карту РФ, со включенным в нее временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, он провел разговор с представителем Навального Леонидом Волковым, рассказав ему о неприемлемости таких действий и предложил убрать Крым с карт РФ.

В ответ на это Волков объяснил невозможность осуществления предложенного.

"Хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", - написал по этому поводу Чубаров.

Пользователи сети в свою очередь по-разному отреагировали на данную новость.

Стоит напомнить, что ранее в оккупированном Крыму посчитали "убытки" от перекрытия поставок воды из Украины. В целом оккупанты оценили потери в триллион рублей.