Претензии оккупантов Крыма к Украине "перевалили за триллион рублей"

В оккупированном Крыму подсчитали "убытки" от перекрытия воды Киевом. В целом агрессор оценил потери в триллион рублей.

Об этом рассказал первый вице-спикер Госсовета РК, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс, пишет rg.ru.

По данным чиновника, "крымские власти" готовят иски в российские и международные суды по данному факту.

"Есть совершенно конкретные люди, которые принимали решение о перекрытии Северо-Крымского канала и в публичной плоскости объявляли об этом, давали команды и так далее. К примеру, их действия можно квалифицировать как акт международного терроризма", - отметил Фикс.

Стоит уточнить, "вице-премьер правительства Крыма" Георгий Мурадов уже говорил, что они готовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Киева.

Напомним, оккупанты запустили в Крым подачу артезианской воды для Симферополя с Бештерк-Зуйского водозабора. Окончательно работы еще не завершены