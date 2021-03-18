К годовщине захвата Крыма Россия запустила водовод на Симферополь

Оккупационная администрация Крыма запустила подачу артезианской воды для Симферополя с Бештерк-Зуйского водозабора. Окончательно работы еще не завершены.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил об окончании работ на месяц раньше запланированного срока, сообщает российское издание c-inform.

Однако, по словам руководителя проекта строительства Арсена Алепкачева, водозабор пока работает не на полную мощность.

"Сегодня запускается часть водозабора – порядка четырёх скважин, пойдет до 10 тысяч кубов. Оставшиеся скважины находятся в процессе работы", – заявил чиновник.

Стоит отметить, оккупанты, по советской традиции, приурочили открытие недостроенного объекта к годовщине "референдума о присоединении к России" на оккупированном полуострове. А в результате вышла очередной пиар.

Напомним, отсутствие водоснабжения оккупированного Крыма продолжает сказываться на запасах воды на полуострове. Ранее, прекратились поставки воды в Симферополь. Также уточним, что два водохранилища полностью опустошены, а еще одно находится на грани высыхания.