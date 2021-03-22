Снег и ледяной дождь: появились удивительные фото и видео весны в Крыму

До конца первого месяца весны остается менее десяти дней, а тем временем в Крым вернулась зима и некоторые города засыпало снегом.
Соответствующие кадры обнародованы в профиле RoksolanaToday&КрымUA в Твиттер.
"Феодосия Береговое сегодня. Шторм и ледяной дождь. Вот такая весна... А сейчас ещё и снег пошёл", - говорится в подписи к видео.
Феодосия
Береговое сегодня. Шторм и ледяной дождь. Вот такая весна... А сейчас ещё и снег пошёл. pic.twitter.com/D8FSuZsmP2
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 22, 2021
Феодосия
опять... pic.twitter.com/mYMf9wnjHo
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 22, 2021
Подобная картина наблюдается и в Солхате, неподалеку от Феодосии.
Солхат заносит. pic.twitter.com/RRX38fSLYo
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 22, 2021
А вот в Щелкино, что на Керченском полуострове, к снегу добавился еще и дождь.
Щелкино
Мокрый снег pic.twitter.com/ENM9VcBwkz
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 22, 2021
Как сообщалось ранее, 23 марта, согласно прогнозам синоптиков, мокрый снег и ночные заморозки ожидаются по всей территории Украины.