Снег и ледяной дождь: появились удивительные фото и видео весны в Крыму

До конца первого месяца весны остается менее десяти дней, а тем временем в Крым вернулась зима и некоторые города засыпало снегом.

Соответствующие кадры обнародованы в профиле RoksolanaToday&КрымUA в Твиттер.

"Феодосия Береговое сегодня. Шторм и ледяной дождь. Вот такая весна... А сейчас ещё и снег пошёл", - говорится в подписи к видео.

Феодосия

Береговое сегодня. Шторм и ледяной дождь. Вот такая весна... А сейчас ещё и снег пошёл. pic.twitter.com/D8FSuZsmP2 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 22, 2021

Подобная картина наблюдается и в Солхате, неподалеку от Феодосии.

А вот в Щелкино, что на Керченском полуострове, к снегу добавился еще и дождь.

Как сообщалось ранее, 23 марта, согласно прогнозам синоптиков, мокрый снег и ночные заморозки ожидаются по всей территории Украины.