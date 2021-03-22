Весной и не пахнет: синоптики дали свежий прогноз на 23 марта

Как и в понедельник, 22 марта, во вторник, 23 марта, в Украине будет влажно и ветрено, в большинстве областей ожидается мокрый снег или дождь.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В большинстве областей выпадать-пролетать снег, мокрый снег. Разве что юг воздержится от существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь", - отметила она.

По словам синоптика, еще большего дискомфорта к и без того не весенней погоде добавит и ветер - будет порывистым, порой до сильного, северного направления.

"Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-5 мороза, завтра днем ожидается +1 +5 градусов, в Крыму и на Закарпатье +4… +8 градусо", - добавила Диденко.

Что касается Киева, то день будет ветреным прохладным и с периодическим небольшим снегом.

"Ночью -3…-5 градусов, днем +2…+4 градуса. Ветер - с севера, порывистый, к сильному", - резюмировал синоптик.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, снег с дождем ожидается повсеместно, без исключений. Теплее всего будет на юге и востоке, а холоднее – на севере.

По данным Sinoptik.ua, несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Без осадков.

Как сообщал "Телеграф", ранее разбушевавшаяся в украинских Карпатах метель попала на фото и видео.