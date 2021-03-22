Морозы не отступают, неделя начнется со снега и дождей: прогноз погоды на 22 марта

Понедельник, 22 марта, принесет в Украину влагу прохладную погоду.

Об этом пишет в воскресенье синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Мокрый снег или дождь ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесской области и Крыма.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха будет оставаться низкой - днем около 2-6 градусов тепла, на юге, на востоке и местами в Центре до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще будет подмораживать.

В Киеве 22 марта ожидается периодически мокрый снег, в течение дня не выше 3 + 5 градусов.

(прогноз погоды на 22 марта, сайт Укргидрометцентра)