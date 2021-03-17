Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

Не секрет, что в Карпатах снег обильно выпадает и в совсем уж летние дни. Не стоит удивляться тому, что и вторая половина марта в горах не радует весенней погодой.

О сильной непогоде на вершинах карпатских гор написал на своей странице в facebook руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак.

"По состоянию на 17 марта передают 4-уровень лавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области. Вчера проводили зондирование снежного профиля и расширенный тест компрессией на южном склоне горы Поп Иван, был определен 3-й уровень", - сообщает спасатель.

По его словам, второй день бушует метель. Такая ситуация будет длиться до 18 марта. Фисак не рекомендует посещать высокогорье в ближайшие дни.

Похожая информация появилась 16 марта на официальной странице Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп.

"Видимость ограничена до 40 м. Ветер северо-западный 10 м/с. Метель. Температура воздуха -8 ° С", - отмечают спасатели.

Напомним, на горе Поп Иван установили первый научный прибор.