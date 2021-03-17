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Среда, 17.03.2021
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Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф

Не секрет, что в Карпатах снег обильно выпадает и в совсем уж летние дни. Не стоит удивляться тому, что и вторая половина марта в горах не радует весенней погодой.

О сильной непогоде на вершинах карпатских гор написал на своей странице в facebook руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак.

"По состоянию на 17 марта передают 4-уровень лавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области. Вчера проводили зондирование снежного профиля и расширенный тест компрессией на южном склоне горы Поп Иван, был определен 3-й уровень", - сообщает спасатель.

По его словам, второй день бушует метель. Такая ситуация будет длиться до 18 марта. Фисак не рекомендует посещать высокогорье в ближайшие дни.

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Похожая информация появилась 16 марта на официальной странице Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп.

"Видимость ограничена до 40 м. Ветер северо-западный 10 м/с. Метель. Температура воздуха -8 ° С", - отмечают спасатели.

Напомним, на горе Поп Иван установили первый научный прибор.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Погода, Снег, Метель, Василий Фицак, Поп Иван Черногорский.
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