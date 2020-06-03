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Карпаты засыпает снегом

Карпаты засыпает снегом
10:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Карпатах на горе Поп Иван со вчерашнего дня сыплет снег, температура -1. Видимость плохая.

Об этом сообщил в Facebook спасатели управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, который находится на горе Поп Иван, Василий Фицак.

«Попиван сегодня, зима продолжается, со вчерашнего дня падает снег, ветер перемещает его по территорит видимости нет. Температура -1°», - сообщил спасатель.

По Информации управления ГСЧС в области, на Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 3 июня по области и городу ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. (1 уровень опасности, желтый ).

Как сообщалось, 1 июня в Карпатах выпало 3 см снега.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из высочайших вершин Украинских Карпат, высотой 2020,5 м.

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Лето, Карпаты, Снег, Горы.
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