Зима не спешит прощаться: снег не покидает Карпаты (фото)

Несмотря на достаточно теплую погоду в западных регионах Украины, в горах Карпат до сих пор лежит снег. Существует риск схода лавин.

Под снежным покровом находится и гора Поп Иван Черногорский, где расположена Черногорский горный поисково-спасательный пост. Его работники опубликовали пост с фотографией заснеженной вершины.

"По состоянию на 09:00 27 февраля 2021года на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 метров). Температура воздуха -7 ° С, ветер северный 5 м/с. Падает снег", - указано в сообщении.

Аналогичную картину можно наблюдать и на горно-лыжном курорте Драгобрате, где, несмотря на карантин, продолжают отдыхать толпы туристов.

Фотографии заснеженных гор в Ивано-Франковской области выложил и блогер Алексей Петров, который сейчас находится недалеко от Буковеля.

Отметим, в ближайшее время в горах стоит быть особенно осторожным.

"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 27 февраля на высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской областей, 27-28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, в Карпатах уже более недели ищут потерявшегося туриста из Киева. 40-летний мужчина заблудился во время катания на лыжах в ночь на 14 февраля.