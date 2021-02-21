Поиски потерявшегося в Карпатах туриста продолжаются: в небо подняли авиацию (видео)

В Карпатах уже более недели ищут потерявшегося туриста из Киева. 40-летний мужчина заблудился во время катания на лыжах в ночь на 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Телеграм-канале, 21 февраля на его поиски вылетел вертолет Н-225 "Супер пума".

Двое мужчин потеряли ориентир во время отдыха вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба.

14 февраля, около 11:30, поисковая группа смогла найти одного из них в удовлетворительном состоянии здоровья.

За последующие 9 дней спасатели обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

В настоящее время сотрудники ГСЧС изучают местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

Видео: ГСЧС

Как сообщалось ранее, 17 февраля спасатели смогли найти следы потерявшегося в Карпатах киевлянина.