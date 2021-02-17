Нашли следы, но их замело снегом: в Карпатах уже пятый день идут поиски потерявшегося туриста

Спасатели, лесники и волонтеры продолжают поиски 40-летнего туриста из Киева, который заблудился во время катания на лыжах еще 13 февраля – они дали первые результаты: найдены следы мужины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

Спасатели на протяжении четырех суток обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гимба и Гимба.

"По координатам, предоставленным товарищем туриста, были найдены следы потерявшегося, однако из-за сильных снегопадов в горах (выпало до 0,5 м снега) установить дальнейшее продвижение заблудившегося не представляется возможным", - сообщили в ведомстве.

Отметим, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на 8:25 утра 17 февраля на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -14 ° С, ветер юго-восточный 6-7 м/с, метель.

"Облачно, ограниченная видимость до 30 м", - уточнили спасатели.

Как сообщал "Телеграф", 15 февраля потерявшегося в Карпатах киевлянина искали, несмотря на метель и мороз.

А 16 февраля поиски продолжались несмотря на мороз -16 и опасность схода лавины.