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Под угрозой схода лавины: в карпатских горах третий день ищут заблудившегося киевлянина (фото)

Под угрозой схода лавины: в карпатских горах третий день ищут заблудившегося киевлянина (фото)
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф фото: гсчс Украины в Закарпатской области

В Карпатах третий день ищут туриста из Киева, который потерялся 14 февраля во время катания на лыжах.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"В 06:00 16 февраля поиски киевлянина, который заблудился на Гимба возобновили", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к поисковым работам привлечены 56 человек и 13 единиц техники, 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч, а также 8 волонтеров.

По данным Укргидрометцентра, 16 февраля в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

"На высокогорье Ивано-Франковской области, 16-17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают метеорологи.

Опасность схода лавин в Карпатах

При этом, как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на 10:40, 16 февраля на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -16 ° С, ветер северо-западный 2-3 м / с, ясно.

Как сообщал "Телеграф", 15 февраля потерявшегося в Карпатах киевлянина искали, несмотря на метель и мороз.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Туристы, Карпаты, Фото, Поиски, Гимба.
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