Потерявшегося в Карпатах киевлянина ищут, несмотря на метель и мороз (фото, видео)

В воскресенье, 14 февраля, во время катания на лыжах в Карпатах потерялся турист из Киева.

Двое жителей столицы потерялись возле села Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба", одного из них позже нашли в районе горы Магура-Жиде. Поиски второго продолжаются уже второй день.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Телефонной связи с 40-летним мужчиной до сих пор нет, поэтому спасатели прочесывают заснеженные склоны горного массива", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поиски ведутся в районе гор Магура-Жиде и Гемба возле сел Пилипец и Березники.

Работу спасателей затрудняют погодные условия, а именно снегопад, ветер и -15 градусов мороза.

Киевлянина ищут 66 человек и 13 единиц техники. Помимо того к поискам привлекли вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины, который сделал 10 облетов местности, однако из-за ухудшившейся погоды был вынужден вернуться в Ивано-Франковск.

Как сообщалось ранее, в Карпатах намело до двух метров снега.