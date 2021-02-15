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Потерявшегося в Карпатах киевлянина ищут, несмотря на метель и мороз (фото, видео)

Потерявшегося в Карпатах киевлянина ищут, несмотря на метель и мороз (фото, видео)
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В воскресенье, 14 февраля, во время катания на лыжах в Карпатах потерялся турист из Киева

Двое жителей столицы потерялись возле села Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба", одного из них позже нашли в районе горы Магура-Жиде. Поиски второго продолжаются уже второй день. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"Телефонной связи с 40-летним мужчиной до сих пор нет, поэтому спасатели прочесывают заснеженные склоны горного массива", - сказано в сообщении. 

Поиск туриста из Киева

Отмечается, что поиски ведутся в районе гор Магура-Жиде и Гемба возле сел Пилипец и Березники. 

Поиск туриста из Киева

Работу спасателей затрудняют погодные условия, а именно снегопад, ветер и -15 градусов мороза. 

Киевлянина ищут 66 человек и 13 единиц техники. Помимо того к поискам привлекли вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины, который сделал 10 облетов местности, однако из-за ухудшившейся погоды был вынужден вернуться в Ивано-Франковск.

Как сообщалось ранее, в Карпатах намело до двух метров снега.

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Карпаты, ГСЧС.
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