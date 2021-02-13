В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)

В Украину вместе с февральскими морозами пришли сильные снегопады, из-за которых на ряде дорог было перекрыто движение крупногабаритного транспорта.
Вместе с тем, снегом засыпало и популярные горнолыжные курорты.
Как сообщает сообщество "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Фейсбук, на вершине Пожижевской наблюдается уровень осадков от 82 до 180 сантиметров. На курорте Плай толщина снежного покрова составляет 79-95 см, а на Драгобрате и вовсе около 136 см.
Во всех трех точках наблюдения температура воздуха опустилась ниже 20 градусов мороза.
Тем временем пользователи сети делятся волшебными кадрами с популярных курортов.
Вот так выглядит Буковель:
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Кадры из Драгобрата:
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Славское:
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Как сообщалось ранее, сильные снегопады 13 февраля обрушились и на оккупированный Крым, что стало проблемой для местных водителей.