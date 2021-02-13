В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)

В Украину вместе с февральскими морозами пришли сильные снегопады, из-за которых на ряде дорог было перекрыто движение крупногабаритного транспорта.

Вместе с тем, снегом засыпало и популярные горнолыжные курорты.

Как сообщает сообщество "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Фейсбук, на вершине Пожижевской наблюдается уровень осадков от 82 до 180 сантиметров. На курорте Плай толщина снежного покрова составляет 79-95 см, а на Драгобрате и вовсе около 136 см.

Во всех трех точках наблюдения температура воздуха опустилась ниже 20 градусов мороза.

Тем временем пользователи сети делятся волшебными кадрами с популярных курортов.

Вот так выглядит Буковель:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дашенька (@dashenka_piter)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anatoliy (@zalataanatoliy)

Кадры из Драгобрата:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalii Tolmachov (@running_fox)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nika (@02.57_am)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анюта Хохлова (@anita_kotixa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орест Дякив (@orest311283)

Славское:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriya (@tosyhe)

Как сообщалось ранее, сильные снегопады 13 февраля обрушились и на оккупированный Крым, что стало проблемой для местных водителей.