В Карпатах второй день ищут пропавшего туриста: к поискам подключили десятки спасателей и вертолет (видео)

В Карпатах до сих пор не найден киевлянин, заблудившийся в воскресенье 14 февраля, во время катания на лыжах. К поисковым работам подключили вертолет.

В ночь на 14 февраля вблизи села Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах заблудились 2 жителя Киева.

"В 11.25 14 февраля, одной из групп спасателей в районе горы Магура-Жиде был найден один из заблудившихся в районе горы "Гемба" туристов. Состояние его здоровья - удовлетворительное. В 16:30 того же дня, для проведения поисково-спасательных работ другого пропавшего туриста в Закарпатской области в районе горы «Гемба» дополнительно было направлено силы и средства от ГУ ГСЧС в Львовской области", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Для поисков киевлянина был задействован вертолет ЕС-225 «Супер пума» (55) ГСЧС. Он совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста, но из-за ухудшения погодных условий (плотная облачность, туман) был вынужден вернутся город Ивано-Франковск,

Утром, в понедельник 15 февраля, поиски туриста продолжились.

Напомним, в Закарпатской области нашли 25-летнего туриста из Львова, пропавшего в четверг, 14 января и поиски которого продолжались около двух суток, до позднего вечера пятницы, 15 января. Парень жив и невредим.