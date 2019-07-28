Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
ПЦУ в Киеве отметила годовщину крещения Руcи (Видео)
ПЦУ в Киеве отметила годовщину крещения Руcи (Видео)
Епифаний: Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу
Епифаний: Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу
Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар. Видео боя
Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар. Видео боя
День Владимира и крещение Киевской Руси-Украины: обычаи и народные приметы
День Владимира и крещение Киевской Руси-Украины: обычаи и народные приметы

На горе Поп Иван установили первый научный прибор

На горе Поп Иван установили первый научный прибор
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На одной из самых вершин Украины был установлен специальный смарт датчик погоды.

В Ивано-Франковской области, на горе Поп Иван на крыше бывшей астрономической обсерватории ученые установили инсталляцию первого научного прибора - смарт датчика погоды Lufft WS800-UMB.

Об этом сообщает Прикарпатский Национальный университет им. В. Стефаника.

«27 июля в рамках реализации совместного проекта по восстановлению бывшей астрономической обсерватории на горе Поп Иван между Варшавским и Прикарпатским университетом состоялась установка первого научного прибора - смарт датчика погоды Lufft WS800-UMB. Прибор установили на крыше обсерватории », - говорится в сообщении.

По словам ректора Прикарпатского национального университета Игоря Цепенды, открытие первой научной инсталляции на «Обсерватории» является подтверждением намерений Прикарпатского и Варшавского университетов проводить здесь научные исследования. Ректор отметил, что через несколько недель стартует проект, который предусматривает наполнение «Обсерватории» современными приборами для исследований.

По информации сайта обсерватории «Белый Слон», Международный научный центр «Обсерватория» создают в рамках реализации совместного проекта по восстановлению бывшей астрономической обсерватории на горе Поп Иван между Варшавским и Прикарпатским университетами. Оборудование принадлежит Астрономической обсерватории Варшавского университета и переданы украинским партнерам Студиями Восточной Европы Варшавского университета в безвозмездное пользование. Задачей смарт датчика погоды является анализ климата на вершине горы в течение следующих двух лет.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2020,5 м. Астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине Поп Иван, или Белый Слон - бывшая обсерватория, в которой постоянно жили и работали люди с 1938 до 1941 года. В мае 2012 г. Министерство культуры Польши направило 70 тысяч долларов на восстановление сооружения обсерватории в рамках грантовой программы, партнером которой является Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Вклад университета определен в размере 25% от общей сметы проекта. Открытие обсерватории запланировано на 2020 год. Сейчас здесь действует Яворницкое поисково-спасательное отделение СПСЧ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ивано-Франковская область, Гора, Поп Иван.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
02 Усик - Такам: где и когда состоится бой
03 Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
04 Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
05 Укрупнить районы и ввести префектуры: Корниенко - об административной реформе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Болтон анонсировал санкции против Кубы
Болтон анонсировал санкции против Кубы
На Донбассе один раз был нарушен режим тишины
На Донбассе один раз был нарушен режим тишины
Влад Яма потерял близкого человека: детали трагедии
Влад Яма потерял близкого человека: детали трагедии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь