На горе Поп Иван установили первый научный прибор

Новости Украины: На одной из самых вершин Украины был установлен специальный смарт датчик погоды.

В Ивано-Франковской области, на горе Поп Иван на крыше бывшей астрономической обсерватории ученые установили инсталляцию первого научного прибора - смарт датчика погоды Lufft WS800-UMB.

Об этом сообщает Прикарпатский Национальный университет им. В. Стефаника.

«27 июля в рамках реализации совместного проекта по восстановлению бывшей астрономической обсерватории на горе Поп Иван между Варшавским и Прикарпатским университетом состоялась установка первого научного прибора - смарт датчика погоды Lufft WS800-UMB. Прибор установили на крыше обсерватории », - говорится в сообщении.

По словам ректора Прикарпатского национального университета Игоря Цепенды, открытие первой научной инсталляции на «Обсерватории» является подтверждением намерений Прикарпатского и Варшавского университетов проводить здесь научные исследования. Ректор отметил, что через несколько недель стартует проект, который предусматривает наполнение «Обсерватории» современными приборами для исследований.

По информации сайта обсерватории «Белый Слон», Международный научный центр «Обсерватория» создают в рамках реализации совместного проекта по восстановлению бывшей астрономической обсерватории на горе Поп Иван между Варшавским и Прикарпатским университетами. Оборудование принадлежит Астрономической обсерватории Варшавского университета и переданы украинским партнерам Студиями Восточной Европы Варшавского университета в безвозмездное пользование. Задачей смарт датчика погоды является анализ климата на вершине горы в течение следующих двух лет.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2020,5 м. Астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине Поп Иван, или Белый Слон - бывшая обсерватория, в которой постоянно жили и работали люди с 1938 до 1941 года. В мае 2012 г. Министерство культуры Польши направило 70 тысяч долларов на восстановление сооружения обсерватории в рамках грантовой программы, партнером которой является Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Вклад университета определен в размере 25% от общей сметы проекта. Открытие обсерватории запланировано на 2020 год. Сейчас здесь действует Яворницкое поисково-спасательное отделение СПСЧ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.