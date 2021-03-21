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Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права

Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

20 марта вступил в силу указ президента России Владимира Путина о запрете на владение земельными участками в оккупированном Крыму иностранными гражданами. 

Этим указом предусматривается, что у людей, которые не являются российскими гражданами и не оформили передачу прав на землю, их имущество будет изъято в судебном порядке. 

Действие указа распространяется на граждан Украины, которые проживали или проживают на территории оккупированного полуострова, на граждан Украины, которые не проживали на полуострове, но имеют там земельный участок, а также иностранных граждан (но не российских), которые получили землю в Крыму по законам Украины. 

В Представительстве президента Украины в АР Крым дали советы, которыми можно защитить свои права: 

  • собрать документы, которые подтверждают право владения землей по законодательству Украины, а также документы, которые подтверждают процедуру изъятия земли страной-оккупантом;
  • обратиться к прокуратуре АР Крым с соответствующим заявлением, после чего там будет зарегистрировано уголовное дело;
  • сотрудничать с прокуратурой АР Крым для направления заявления в Офис Прокурора международного уголовного суда, поскольку такие действия оккупационного режима являются военным преступлением согласно ст.8 Римского Статута. 

Также можно в индивидуальном порядке обратиться к ЕСПЧ, поскольку государство-оккупант нарушает право на мирное владение имуществом, гарантированное ст.1 Протокола 1 к Европейской Конвенции по правам человека. 

Что делать, если Россия отбирает землю гражданина Украины в Крыму

Как сообщалось ранее, к годовщине оккупации Крыма Россией, пропагандисты решили расспросить местных жителей о том, как им живется, но результат им не понравился. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым.
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