Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права

20 марта вступил в силу указ президента России Владимира Путина о запрете на владение земельными участками в оккупированном Крыму иностранными гражданами.

Этим указом предусматривается, что у людей, которые не являются российскими гражданами и не оформили передачу прав на землю, их имущество будет изъято в судебном порядке.

Действие указа распространяется на граждан Украины, которые проживали или проживают на территории оккупированного полуострова, на граждан Украины, которые не проживали на полуострове, но имеют там земельный участок, а также иностранных граждан (но не российских), которые получили землю в Крыму по законам Украины.

В Представительстве президента Украины в АР Крым дали советы, которыми можно защитить свои права:

собрать документы, которые подтверждают право владения землей по законодательству Украины, а также документы, которые подтверждают процедуру изъятия земли страной-оккупантом;

обратиться к прокуратуре АР Крым с соответствующим заявлением, после чего там будет зарегистрировано уголовное дело;

сотрудничать с прокуратурой АР Крым для направления заявления в Офис Прокурора международного уголовного суда, поскольку такие действия оккупационного режима являются военным преступлением согласно ст.8 Римского Статута.

Также можно в индивидуальном порядке обратиться к ЕСПЧ, поскольку государство-оккупант нарушает право на мирное владение имуществом, гарантированное ст.1 Протокола 1 к Европейской Конвенции по правам человека.

Как сообщалось ранее, к годовщине оккупации Крыма Россией, пропагандисты решили расспросить местных жителей о том, как им живется, но результат им не понравился.